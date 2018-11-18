Manisa Barosu Çocukları Dinledi

18 Kasım 2018 Pazar 14:58



18 Kasım 2018 Pazar 14:58

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri çocukların sorunlarını dinleyip balon dağıttı. Cübbe giyen çocuklar, ne istediklerini tahtaya yazarken, baro tarafından dağıtılan çocuk hakları broşürleriyle de bilgilenmiş oldu.Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Çocukları dinleyen ve neler istediklerini soran komisyon üyeleri, çocuklara broşür ve balon dağıttı.Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte basın açıklamasını günün anlamına uygun olarak bir çocuk okudu. Berke Uzun tarafından okunan basın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Kına Candemir, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bizim de temennimiz çocuk hak ihlallerinin bitmesi ve bu konuda ülkemizin artık parmakla gösterilen sayılı ülkelerden biri haline gelmesidir" dedi.Etkinliğe katılan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ise şunları söyledi:"Bu etkinliği yapmaktaki amacımız çocukların uğramış oldukları haksızlıklar, eziyetler, ülkemizde karşılaştıkları her türlü sorunları dile getirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak. Çalışan çocuklarımız var, okuyamayan, okula gidemeyen çocuklarımız var, eğitim ve öğretimden yeteri kadar faydalanamayan çocuklarımız var. Amacımız Manisa Barosu olarak hem onlara ulaşmak, onlarla birlikte olmak, aynı zamanda çocuk yaşta hukuki sorunlarla karşılaşan, eziyet gören, cinsel tacize uğrayan, değişik şekillerde hukuki yardım almak durumunda kalan çocuklarımıza en iyi şekilde hukuki yardımda bulunmak amacıyla Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuz da yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle bu konuda eğitim alıyorlar. Mahkemelerde çocukların mağdur olduğu davalarda komisyon olarak müdahil oluyorlar ve bu davalarda çocuklarımızın en iyi şekilde hukuki anlamda temsil etmeye çalışıyorlar. Komisyonumuz burada çocuklarla buluşacak, onları dinleyecek, onların ağzından kendi sorunlarını not edecek ve önümüzdeki günlerde de bunların çözümü için çalışmalarda bulunacak. Kendilerine aktif faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, çalışmalarında da başarılar diliyorum." - MANİSA