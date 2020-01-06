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Manisa Barosu'ndan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Üretken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

06.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:28 Manisa Barosu'ndan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Baro Başkanı Ali Arslan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Üretken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Manisa Barosu'nun yeni hizmet binası için verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Üretken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Manisa Barosu'nun yeni hizmet binasının kullanıma açılmasında verdiği katkılardan dolayı Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten Baro Başkanı Arslan, "Yılsonu itibari ile yeni hizmet binamızın inşaatı sonuçlandı. Binanın sonuçlanmasında sizlerin de büyük katkılarınız oldu. Çevre anlamında ve yeşil alanın boşaltılması anlamında büyük katkılarınız oldu. Bu anlamda sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bu hizmet binası sadece baroya mahsus değil, bütün Manisalıların, vatandaşların kullanacağı bir alan yaratıyoruz orada. 550 kişilik bir konferans salonumuz var. Güzel ve çok amaçlı bir salon. Sabit oturma düzeni olmadığı için arkasında mutfağı var. Önde sahnesi, kullanıma açık odaları, deposu salon içinde. Gerektiğinde yemek vermek gerektiğinde konser, seminer, panel düzenlemek mümkün olacak. Hepsini biz dolduramayacağımıza göre Manisalılar ile birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Binamızın üst kısmında güzel bir restoran alanı oluşturduk. 500 metrekare civarında. Manisalıların da hizmetine sunmuş olacağız. Herhalde Manisa'nın güzel mekanlarından birisi olacaktır. Etrafı açık hem dağı, hem Manisa'yı görebiliyorsunuz. Zamanında bitirilmesinde sizin büyük katkınız var. İnşallah iç dekorasyonu da biterse 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliği hem de diğer etkinliklerimizin orada yapmaya başlamak istiyoruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tamamlanan yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletirken, "Allah güle güle oturmak, kullanmak nasip etsin" dedi.


Cengiz Ergün, Ali Arslan, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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