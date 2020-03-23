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Manisa BBSK basket takımında korona ayrılığı

Türkiye Basketbol Liginin belirsiz bir süre ertelenmesi üzerine bu süreci kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı oyuncularından İsiah Umipig ve Brayon Blake ile karşılıklı görüşmeler sonrası sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

23.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:03
Manisa BBSK basket takımında korona ayrılığı
Türkiye Basketbol Liginin belirsiz bir süre ertelenmesi üzerine bu süreci kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı oyuncularından İsiah Umipig ve Brayon Blake ile karşılıklı görüşmeler sonrası sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, Türkiye Basketbol Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Manisa BBSK A Takım oyuncuları İsiah Umipig ve Brayon Blake de, alınan tedbirler ışığında bu süreci ülkelerinde geçirmek için Türkiye'den ayrıldı. Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak, iki oyuncu ile kulüp yönetimi yaptığı görüşmenin ardından yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli oyuncularımıza takımımıza katkıları için teşekkür ediyoruz." denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor

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