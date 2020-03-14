Manisa BBSK Basketbol Takımı evinde kayıp
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Petkimspor'a 70-85 mağlup oldu.
14.03.2020 22:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:59
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Petkimspor 'a 70-85 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, İzmir temsilcisi Petkimspor'la Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk periyot 9-25 Petkim üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta rakibini pota altından zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor'un hızlı hücumlarına engel olamadı ve bu periyot 26-44 Petkimspor üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyoda Manisa Büyükşehir Belediyespor arka arkaya bulduğu üçlükler ile başladı. Skorda arayı kapatmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodun bitimine 3: 34 kala aradaki sayı farkını 1'e indirse de bu periyot 54-58 bitti. Son periyotta Petkimspor sayı farkını açtı ve maç 70-85 sona erdi. - MANİSA
Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, İzmir temsilcisi Petkimspor'la Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk periyot 9-25 Petkim üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta rakibini pota altından zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor'un hızlı hücumlarına engel olamadı ve bu periyot 26-44 Petkimspor üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyoda Manisa Büyükşehir Belediyespor arka arkaya bulduğu üçlükler ile başladı. Skorda arayı kapatmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodun bitimine 3: 34 kala aradaki sayı farkını 1'e indirse de bu periyot 54-58 bitti. Son periyotta Petkimspor sayı farkını açtı ve maç 70-85 sona erdi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor, basketbol, Manisa, Spor
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