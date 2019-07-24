Haberler» Spor» Haber

Manisa BBSK'da yüksek tempo

Manisa Büyükşehir Belediyepor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

24.07.2019 09:27 Manisa BBSK'da yüksek tempo
Manisa Büyükşehir Belediyepor'un, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar'da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:02   Trabzonspor, Avusturya'da ikinci hazırlık maçına çıkıyor
11:00   Asensio sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu! Zidane bakamadı
11:00   Ecem Güzel 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek
10:55   Dünya Eskrim Şampiyonası sona erdi
10:53   Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor
10:50   Trabzonspor kampının yıldızı Başkan Ahmet Ağaoğlu
10:47   Engelli sporcular 8 yılda 136 altın madalya kazandı