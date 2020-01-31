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Manisa BBSK, Tek Ses Tek Yürek 'TÜRKİYE'

Avrupa Parlementosu'nun Brüksel'deki Genel Kurulunda, kağıda basılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak hakaret içeren ifadeler kullanan Yunan üye Ioannis Lagos'a bir tepki de Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzdan geldi.

31.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:30Manisa BBSK, Tek Ses Tek Yürek 'TÜRKİYE'

Kulübümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takımlarımız, 8x12 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açarak, konunun hassasiyetine dikkat çekti.

Türk Bayrağını yırtan Parlementosu üyesi Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, toplumumuzda bu olaya duyarsız kalmayarak tepkisini ortaya koydu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesporumuz da Türk Bayrağı'nın kutsallığını herkese bir kez daha hatırlatmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Basketbol A takımı, basketbol altyapı takımı, yüzme altyapı takımı ve okçuluk altyapı takımı; gün içerisinde gerçekleştirdikleri antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak, Türk toplumunu derinden etkileyen bu olaya dikkat çektiler.


Avrupa, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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