Manisa BBSK, Tek Ses Tek Yürek 'TÜRKİYE'

Kulübümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takımlarımız, 8x12 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açarak, konunun hassasiyetine dikkat çekti.

Türk Bayrağını yırtan Avrupa Parlementosu üyesi Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, toplumumuzda bu olaya duyarsız kalmayarak tepkisini ortaya koydu. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz da Türk Bayrağı'nın kutsallığını herkese bir kez daha hatırlatmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Basketbol A takımı, basketbol altyapı takımı, yüzme altyapı takımı ve okçuluk altyapı takımı; gün içerisinde gerçekleştirdikleri antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak, Türk toplumunu derinden etkileyen bu olaya dikkat çektiler.