Manisa BBSK'ya 2.03'lük Forvet

Kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı atan Dilmaç sezon boyunca sergileyeceği performansın mesajını vererek, "Sahada başarıya aç, sürekli mücadele eden biri olacağım" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Boluspor'un genç forveti Burak Can Dilmaç ile sözleşme imzaladı. 2.03'lik uzun forvet, Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen törende kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı attı. Düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Balatlı da yer aldı.

"Mücadele eden biri olacağım"

İmza törenin ardından mutluluğunu paylaşan genç yetenek, "Bana bu fırsatı verdikleri için Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Bana inananları ve güvenenleri asla yanıltmayacağım. Sahada başarıya aç, sürekli mücadele eden biri olacağım. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.