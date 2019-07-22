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Manisa BBSK'ya 2.06'lık pivot takviyesi

Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında Tolga Kaan Birer ile 2 yıllığına sözleşme imzalandı.

22.07.2019 16:33 Manisa BBSK
Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında Tolga Kaan Birer ile 2 yıllığına sözleşme imzalandı.

Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Dış transfer çalışmalarına devam eden yeşil- beyazlı takım bu kapsamda pivot Tolga Kaan Birer ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakurt da yer aldı. 2.06 metre boyunda 21 yaşındaki oyuncu, pivot olarak görev yapacak. Efes Pilsen altyapısında yetişip, en son Artvin Belediyespor'dan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelen genç oyuncu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi büyük bir camiada olmak farklı bir duygu. Buraya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyespor, Bora Füzesi, basketbol, Manisa, Spor

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