Manisa bebeği boş arazide ölü bulunan anne, adliyede

Bebeği boş arazide ölü bulunan anne, adliyede

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evde dünyaya getirip, bir poşete sararak bir arazideki taşların arasına bıraktığı erkek bebeği ölü olarak bulunan ve kendisini tedavisi için gittiği hastanede doktorların durumdan şüphelenmesi üzerine hastane polisine suçunu itiraf eden 35 yaşındaki Zehra Y., gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Zehra Y., 2 gün önce (Çarşamba) günü evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Ardından da tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. İfadenin ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş araziye giden polisler, 1 günlük bebeğin poşet içindeki cesedini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götüren bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bebeğin annesi Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenilen Zehra Y., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA