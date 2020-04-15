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Manisa Belediyesi, 79 yaşındaki kadının doğum gününü kutladı

Manisa Belediyesi, 79 yaşına giren kadın için doğum günü kutlaması düzenledi.

15.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:45
Manisa Belediyesi, 79 yaşındaki kadının doğum gününü kutladı
Manisa Belediyesi, 79 yaşına giren kadın için doğum günü kutlaması düzenledi.
Antalya'da oturan Mine Toprak, koronavirüs salgını sebebiyle ziyaret edemediği annesine doğum günü sürprizi yapmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçti.
Pasta ve mum alıp 79 yaşındaki Birsel Toprak'ın evine giden ekipler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve beraberindekiler, yaşlı kadının doğum gününü kutladı.

Birsel Toprak, yapılan sürpriz doğum günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşlıların baş tacı olduğunu belirterek, "Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden bir salgın nedeniyle bir süre onları izole ederek korumak durumundayız. Bizler her şartta vatandaşlarımızın yanındayız. Birsel teyzemize de doğum günü olması nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla böyle bir sürpriz yapmak istedik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa Belediyesi, Güncel
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