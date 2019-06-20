20.06.2019 12:01
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MANİSA Bitkin halde bulunan iki ebabil kişi, tedavilerinin ardından doğaya salındı

Bitkin halde bulunan iki ebabil kişi, tedavilerinin ardından doğaya salındıManisa'da bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan 2 ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Bitkin halde bulunan iki ebabil kişi, tedavilerinin ardından doğaya salındı
Manisa'da bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan 2 ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Manisa'nınTurgutluilçesinde, geçen 17 Haziran'da vatandaşlar tarafından bir evin bahçesinde bitkin halde 2 ebabil kuşu buldu. Kuşları yakalayan vatandaşlardan biri, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kuşları, genel sağlık durumlarını kontrol etmek üzere teslim aldı. Kuşlar, gerekli bakımlarının ardındanYunusemreilçesindeki Gölet Mevkisi'nde ormanlık alanda doğaya bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, tedavilerinin ardından doğaya bırakılan iki ebabil ile ilgili olarak, Ebabil, ülkemizde yaz aylarında çiftleşme dönemleri olduğu için çok sık görülen kuş türüdür. Ebabil, havada çok sık görülse de yerlerde fazla rastlamadığımız bir kuş türüdür. Zaman zaman bahçelere, ovalara düşebiliyorlar ve yeniden uçmaları biraz sıkıntılı olabiliyor. Bulunduklarında bitkin haldeki bu iki kuşumuzda da herhangi bir yara veya darp izine rastlamadık. İki gün boyunca vitamin, mineral ve antibiyotik takviyesi yaptık. Genel durumları çok iyi. Tedavilerini tamamlayıp, ait oldukları doğaya saldık dedi.MANİSA Bitkin halde bulunan iki ebabil kişi, tedavilerinin ardından doğaya salındı
Kaynak: DHA
Turgutlu,Manisa,Güncel

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