Manisa Bşb Çapanoğlu'yla Gaza Bastı

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2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasındaki Bandırmaspor Baltok'u evinde 3-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor
, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu
ile çıkışa geçti. Yeşil-beyazlılarda 3 hafta önce Levent Devrim
'in yerine göreve gelen Çapanoğlu 3 müsabakada 7 puan toplayıp takımı yeniden zirve yarışına ortak etmeyi başardı. Manisa BŞB, Çapanoğlu yönetiminde Tarsus
İdman Yurdu'nu 4-0 yenerken, Pendikspor
deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Bandırmaspor engelini de rahat geçen Manisa ekibi umutlarını tazeledi. Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Henüz işimiz bitmedi. Önümüzde çok kritik 10 hafta daha var. Takımımız üzerine koyarak ilerliyor. Camiamızı layık olduğu yerlere taşımak için buradayız ve başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. - Manisa
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Kaynak: DHA