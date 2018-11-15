Manisa Bşb'de Devrim İddialı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:10



15 Kasım 2018 Perşembe 11:10

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta pazar günü 2'nci sıradaki Menemen Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Levent Devrim, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.Aşama aşama ilerlediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Hepimiz sadace Menemen sınavına odaklandık. Zor bir deplasman maçı oynayacağız. Ancak biz kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak her takımla her yerde baş edebilecek durumdayız. Kendi felsefemiz bizim için önemli, rakiplerimizin ne yaptığı ile ilgilenmiyoruz" diye konuştu. - Manisa