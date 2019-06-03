Manisa BŞB'de gündem Kırtoğlu

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2. Lig'de gelecek sezon zirveyi hedefleyecek Manisa Büyükşehir Belediyespor
'da teknik direktör arayışları sürürken, kurmayların Toprak Kırtoğlu ismi üzerinde durduğu öğrenildi. Sezon biter bitmez tecrübeli teknik adam Taner Taşkın'la yollarını ayıran ve araştırmalara başlayan yeşil-beyazlılarda Sportif Direktör Levent Devrim
'in bayramdan sonra Kırtoğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Toprak Kırtoğlu, teknik adamlık kariyerinde sadece Altay
'ı çalıştırdı.
- Manisa
Kaynak: DHA
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