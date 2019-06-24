24.06.2019 16:55
Haberler » Spor » Haber

Manisa BŞB'de İlker Püren dönemi

Manisa BŞB

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik direktör İlker Püren'i göreve getirdi.


TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor , teknik direktör İlker Püren'i göreve getirdi.
Taner Taşkın'la yolların ayrılmasından sonra uzun süredir teknik adam arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Püren ile resmi sözleşme imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor 'un çok önemli bir kulüp olduğunu ifade eden Püren, "Kulübün içine girdiğimde çok vizyonlu ve misyonlu bir kulüp olduğunun farkına vardım. Türkiye şartlarında düzenli bir kulüp olmak çok zor. Sözünün arkasında durmak, ekonomik olarak verdiği sözleri yerine getirmek, oyuncularla, çalışanlarla, teknik ekiple bir bütün ve aile olabilmek gerçekten önemli. Umut ediyorum ki kulübün hedefleriyle benim hedeflerim aynı doğrultuda hareket eder" dedi.
İmza töreninde hazır bulunan Başkan Mevlüt Aktan ile CEO Levent Devrim de İlker Püren'le hedeflere ulaşacaklarını dile getirdi.


- Manisa
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu , Büyükşehir Belediyespor , Manisa , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:35 Gençlerbirliği 4 oyuncuyla vedalaştı
17:34 Bruma, 15 milyon euroya Porto'ya transfer olacak!
17:16 Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu 'Ziraat Bankası'
17:14 Karim Hafez, bir sezon daha Kasımpaşa'da
17:13 Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
17:10 Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı
17:05 Incredible Goals: David Alaba Vs Stuttgart