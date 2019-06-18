18.06.2019 11:42
Haberler»Spor » Haber

Manisa BŞB'de Tayyib Kanarya yolcu

Manisa BŞB

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda 6 futbolcunun ardından Tayyib Kanarya ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşen yönetimin karşılıklı anlaşma sağladığı ifade edildi. Manisa ekibine 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Tayyib, 24 maça çıkıp 6 gol attı. Manisa BŞB daha önce de Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile vedalaşıldığını duyurdu.


- Manisa
Kaynak: DHA
Yaprak Dökümü, Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:06 SEMİH KAYA'NIN HİKAYESİ
13:05 AFCON Legends: George Weah
13:05 AFCON Legends: Samuel Eto'o
13:05 Arbroath 2018-19 Season Review
13:05 Throwback: Emerson Sheik Stuns Santos FC In The Copa Libertadores
13:05 Queen Of The South 2018-19 Season Review
13:05 Best Of The Season: Benjamin Mendy