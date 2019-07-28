Manisa BŞB'de Umut gitti

TFF 2. Lig'de bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Transferde hareketli günler geçiren yeşil-beyazlılar yeni sezonda kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Umut Sözen'le yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak Manisa ekibine veda eden deneyimli futbolcu, Tuzlaspor'a imza attı. Umut, geçen sezon Manisa BŞB'de sadece 8 maça çıkıp 1 gol attı.