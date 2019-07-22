Haberler» Spor» Haber

Manisa BŞB'de Volkan Okumak tamam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, gurbetçi orta saha oyuncusu Volkan Okumak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22.07.2019 13:27 Manisa BŞB
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, gurbetçi orta saha oyuncusu Volkan Okumak'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Giresunspor'da oynayan Almanya doğumlu Volkan için Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Afyonkarahisar'da kamp yaptığı Korel Termal Otel'de imza töreni düzenlendi. Kulüp CEO'su Levent Devrim, "Yeni sezonda zorlu bir lig maratonu bizleri bekliyor. Kıran kırana geçecek olan şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurduk. Son olarak Giresunspor'da forma giyen Volkan Okumak'la 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 29 yaşındaki Volkan Okumak ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyespor büyük hedefleri olan bir kulüp. Şampiyonluk yolunda kulübüme elimden gelen katkıyı sağlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Volkan Okumak, Manisa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:38   Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
14:35   Manisa BBSK Volkan Okumak'ı renklerine bağladı
14:31   Sporcular, Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına tırmandı
14:31   Manavgat plaj futbolunda şampiyon, elektronik market oldu
14:29   Konyaspor, Erdon Daci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
14:26   Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!
14:22   Sarı mayolular #10