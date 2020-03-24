Manisa BŞB'de yabancılar gitti
TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, spor organizasyonlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden süresiz bir şekilde durdurulmasının ardından, takımdaki yabancı oyuncular Isiah Umipig ile BJ Blake ayrıldı.
24.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:44
TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye spor 'da, spor organizasyonlarının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden süresiz bir şekilde durdurulmasının ardından, takımdaki yabancı oyuncular Isiah Umipig ile BJ Blake ayrıldı. Sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilen iki oyuncu ülkeleri ABD'ye döndü.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor