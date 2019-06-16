16.06.2019 12:39
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Manisa BŞB'de yolcular belli

Manisa BŞB

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörler Metin Diyadin ve İsmet Taşdemir ile görüşmeler sürerken, yönetimin 6 oyuncuyla yol ayrımına geldiği öğrenildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörler Metin Diyadin ve İsmet Taşdemir ile görüşmeler sürerken, yönetimin 6 oyuncuyla yol ayrımına geldiği öğrenildi. Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlayan kurmayların yeni sezonda Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile yola devam etmeyi düşünrmediği kaydedildi.
Geniş çapta revizyona gidecek yeşil-beyazlıların yaklaşık 10 yeni oyuncuyu takıma kazandırması bekleniyor.


- Manisa
Kaynak: DHA
Metin Diyadin, Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor

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