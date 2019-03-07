07 Mart 2019, 13:24
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Manisa Bşb Deplasmandan Üzgün Döndü

Manisa Bşb Deplasmandan Üzgün Döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor deplasmanından üzgün döndü.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor deplasmanından üzgün döndü. Kritik maçta ilk yarıyı 2-0 önde bitiren yeşil-beyazlılar 3 puana çok yaklaşmışken son 8 dakikada kalesinde 2 gol görüp 1 puana razı oldu. 10 kişi mücadele eden rakibi karşısında avantajını koruyamayan Manisa BŞB, lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisine düştü. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, çok üzgün olduklarını belirterek, "Maalesef galibiyete bu kadar yaklaşmışken 2 gol yemek beni derinden üzdü. Kazansaydık çok önemli bir virajı dönecektik" dedi. - Manisa Şanlıurfaspor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Spor
Kaynak: DHA


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