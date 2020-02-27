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Manisa BŞB potada Blake'i aldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde son 6 maçta 5 yenilgi almasına rağmen 20 haftada aldığı 10 galibiyetle, Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu uzun forvet Brayon Jamar Blake ile güçlendirdi.

27.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:18Manisa BŞB potada Blake'i aldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde son 6 maçta 5 yenilgi almasına rağmen 20 haftada aldığı 10 galibiyetle, Play-Off hattındaki yerini koruyan Büyükşehir Belediyespor kadrosunu uzun forvet Brayon Jamar Blake ile güçlendirdi. Son olarak Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Peristeri Atina forması giyen 24 yaşında ve 2.01 boyundaki oyuncu, Tevfik Lav Tesisleri'nde idari menajer İlhan Özsarı'nın katıldığı törenle imza attı.

Daha önce Almanya'da Lowen Braunschweig takımında da oynayan Blake, imza töreninde, "Heyecanlıyım. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Sezon sonuna kadar buradayım. Takımımızın hedeflerine yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.Manisa BŞB ligde cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u ağırlayacak.



Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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