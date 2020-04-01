Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa Büyükşehir 7 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

01.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:27
Manisa Büyükşehir 7 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde "Yalnız değilsiniz" sloganıyla 17 ilçede hizmet veren gıda bankası, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi nedeniyle harekete geçti ve 60 yaş ve üzeri vatandaşların adreslerine gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini kendi ekipleriyle ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, aylık yaklaşık 7 bin 500 kişiye ulaştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 250 adet erzak kolisi ve 250 adet temizlik malzemesi içeren yardım kolisi de Şehzadeler Kaymakamlığına teslim edildi.

İyi günde de, kötü günde de her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyada insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden, ülkemizde de yüzlerce kardeşimizin hayatını kaybettiği korona virüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah kısa sürede bu belayı ülkemizden def ederiz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız kanalıyla gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerine gıda paketlerini ulaştırıyoruz. İnşallah bu zor ve kötü günleri el birliğiyle aşacağız. Bir süre zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bu vesileyle salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam edenlere acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Manisa Büyükşehir 7 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:06: Jandarma yaşlı kadına ilaçlarını drone'la ulaştırdı - Haber 19:06: Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye... - Haber 19:06: Kıbrıs'ta Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor - Haber 19:06: Aliyev'den Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'a "Dostluk... - Haber 19:05: Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber