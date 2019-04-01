Manisa Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Manisa için sandığa giden vatandaşlar, Manisa Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi MHP'den yana olmuştu. Peki, Manisa seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Manisa'da kim önde? Manisa seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Manisa Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına MHP'den Cengiz Ergün yarışacak. Millet İttifakı adına İYİ Parti'den ise Orkun Şıktaşlı aday gösterildi. SP'den Murat Yaşar Güner, HDP'den Naci Sönmez, Manisa Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Manisa için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların % 99.46'sı açılan Manisa'da Cengiz Ergün % 52.67 oy aldı. Orkun Şıktaşlı'ın aldığı oy ise % 38.08 olarak kayıtlara geçti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Manisa'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Manisa'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Cengiz Ergün, AK Parti adına Hüseyin Tanrıverdi, CHP adına Mustafa Uğur Okay aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP'den Cengiz Ergün % 40.11 oy oranı ile Manisa Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti'den Hüseyin Tanrıverdi ise % 36.71 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. HDP adayı Hamdullah Müftüoğlu % 2.46 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

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