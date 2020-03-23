Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Manisa Büyükşehir Belediyesinden bir destek de kooperatiflere - Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesinden bir destek de kooperatiflere

Korona virüsle ilgili mücadelelerini ilk günden beri etkin bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet veren 34 kooperatiften yüzde 5'lik payın bu süreçte alınmayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Zor günler yaşadığımız bu...

23.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:55
Manisa Büyükşehir Belediyesinden bir destek de kooperatiflere
Korona virüsle ilgili mücadelelerini ilk günden beri etkin bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet veren 34 kooperatiften yüzde 5'lik payın bu süreçte alınmayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Zor günler yaşadığımız bu süreçte kooperatif esnafımızı yalnız bırakmadık. Bu destekle de kooperatif esnafımıza ekonomik olarak katkı sağladık." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden beri kararlı bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte toplu taşıma hizmeti veren kooperatiflere de önemli bir destek sağladı. Zor günler yaşadığımız bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki 34 kooperatiften aldığı yüzde 5'lik payın alınmayacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı şehrimizde ilk günden beri etkin bir mücadele sergiliyoruz. Bu süreçte resmi kurumlardan toplu taşıma araçlarına kadar vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı noktalarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfekte çalışmalarında etkin bir mücadele sergilerken, toplu taşıma hizmeti veren kooperatiflerimize de bir katkı sağladık. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi il genelindeki 34 kooperatiften yüzde 5'lik payı almayacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cengiz Ergün, Manisa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Akbank'tan 4 maddelik önlem paketi - Ekonomi Corona virüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi - Ekonomi Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek - Ekonomi Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak - Ekonomi Fed sonrası borsa kayıplarını sildi - Ekonomi Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi
Loading