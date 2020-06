Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafeli ilk meclis yapıldı

Kaynak: İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 aydır yapılamayan Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında sosyal mesafeli ve tedbirlere riayet edilerek, pandemi süreci sonrasında ilk kez toplandı. Salgında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Ergün, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları meclis üyelerine anlattı.Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2 aylık aradan sonra sosyal mesafeli ve tedbirli olarak Kültür Merkezi Lale Salonunda toplandı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği korona virüs belası nedeniyle 2 aydır meclis toplantılarımızı da, alınan tedbirler kapsamında yapmıyorduk. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyor, bu virüsün bir an önce dünya üzerinden yok olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Bu süreçte birbirimizden ayrı düştük ve alıştığımız birçok rutinimize son vermek zorunda kaldık. Korona virüs vakasının ülkemizde ilk göründüğü andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde ciddi önlemler aldık ve halkımızın sağlığını daima ön planda tuttuk. 17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini, otobüs duraklarını, kamu kurumlarımızı ve toplu taşıma araçlarımızı sık sık dezenfekte ediyoruz" dedi.Yüz binlerce maske dağıtıldı17 ilçede Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda periyodik olarak dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ergün, "Bu süreçte maske kullanımının ön planda olduğunu göz önünde bulundurarak, belediyemiz bünyesinde maske üretimine başladık. Şu ana kadar yaklaşık 700 bin maske ürettik. Ürettiğimiz maskelerden 300 bin adedini toplu ulaşım araçlarına dağıttık. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, berber ve kuaförlerimize, fırıncılara, ticari taksi esnafına ve sivil toplum örgütlerine de şu ana kadar 450 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapmadan, kira sözleşmelerini 31.12.2020 tarihine kadar uzattık. Sokak hayvanlarımız için periyodik olarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktık ve bırakıyoruz" dedi."Borçtan dolayı su kesintisi yapılmadı"17 ilçede 112 Acil Çağrı Merkezi ile sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını da belirten Başkan Ergün, "Ayrıca sokağa çıkma yasağı uygulamalarında çalışan sağlık personelleri için hastanelerle irtibata geçerek ücretsiz servis hizmeti sağladık. Borcu nedeniyle suyu kesilmiş olan abonelerimizin sularını açtık ve hiçbir abonemizin borcundan dolayı su kesintisi yapmadık. Bununla birlikte kartlı sayaç abonelerimizin 3 metreküp olan avans yükleme sınırını 25 metreküpe çıkardık. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan kartlı sayaç abonelerimizin 185'i araması durumunda MASKİ ekiplerimiz adreslerine giderek vatandaşlarımızın kartlı sayacına su yüklemesini yaptı" diye konuştu."Bir an önce bu virüs belasından kurtulalım"Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan ancak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak kapatılan iş yerlerinden kira almadıklarını da dile getiren Başkan Ergün, "17 ilçemizde MABEM öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdik ve tüm çocuklarımızın yararlanmasını sağladık. Fahiş fiyat ve hijyen konusunda zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordineli şekilde fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini periyodik olarak sürdürüyor. Saydığım tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını hemşerilerimizin sağlığı ve mağdur olmamaları için gerçekleştirdik. Duam ve temennim odur ki, bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz ve bir daha böylesi bir belayla karşılaşmayız" dedi.Bakan Koca, sağlık çalışanları ve büyükşehir çalışanlarına teşekkür ettiDünya genelinde Türkiye'nin virüs belasıyla mücadelesinin örnek gösterildiğini Türk vatandaşları olarak hep birlikte gururla gördüklerini ifade eden Başkan Ergün, "Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanları ve hastanelerdeki temizlik personeline kadar herkese ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ayrıca bu süreçte Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde özveriyle çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Bakan Kurum'a teşekkürManisa Büyükşehir Belediyesinin asfalt sezonunu açtığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Manisa ziyaretine de değinerek, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu kapsamda 17 ilçemizde asfalt ve beton yol çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz bu dönemde 800 kilometre sathi kaplama, 200 kilometre beton yol olmak üzere toplam 1000 kilometre asfalt yapmak. Bu hedefimiz doğrultusunda ekiplerimiz sahada. Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u Manisa'mızda ağırladık. Büyükşehir Belediyemiz tarafından projeleri hazırlanan Ulucami çevresi projesi ile Turgut Özal Mahallesi kentsel dönüşüm alanıyla ilgili müjdeleri bizzat Sayın Bakanımızdan aldık. Manisa'mıza gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri nedeniyle Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımızın değerli idarecilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygularla Haziran ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, alacağımız kararların Manisa'mıza fayda ve hayır getirmesini diliyorum. Sözlerime son verirken, hepinizin Babalar Günü'nü de şimdiden kutluyorum."Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldıManisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda Nisan 2021'e kadar görev yapacak olan Encümen Üyeleri ile meclis ihtisas komisyonlarında görev alacak isimler de belirlendi.Gizli oylama usulüyle yapılan oylama sonucunda İbrahim Aydın, Ünal Kıykaç, Cemal Gürmen, Muhammed Arif Alkan ve Ahmet Tonguç encümen üyeliğine seçildi. Yapılan açık oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na Mehmet Palabıyık, Yücel Kaşıkçı, Dilşat Ulaş, Atilla Efendioğlu, Hüseyin Gündoğan, Koray Kaplan ve Çetin Çavdarlı, Plan ve Bütçe Komisyonu'na Hüseyin Yılmaz, Tanıl Sevenler, Gürkan Koyuncu, Ahmet Tonguç, Ali Sezer, Üstün Dönmez ve Mehmet Yavuz, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na Mehmet Güzgülü, Bilgehan Noyan, Mehmet Candan, Mürşit Gedizli, Fedayi Kozan, Lütfi Akdağ ve Mehmet Oruç, Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na Murat Maan, İbrahim Aydın, Salih Tekeli, M. Arif Alkan, Asım Daban, Bülent Mersinli ve Hasan Aydır, Çevre ve Sağlık Komisyonu'na Doğan Ensivri, Ünal Kıykaç, Nurullah Akgün, Selma Keresteci, Mustafa Çamzeybek, Halil Koç ve Ömer Geriter, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu'na Hikmet Çalışkan, Muammer İner, Nurullah Ertaş, Ahmet Esen, Salih Tekeli, Fehmi Gülen ve İlhami Dinçer, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Semih Adıgüzel, Ahmet Yılmaz, İlhan Türe, Cemal Gürman, Asım Daban, Bülent Mersinli ve Gökhan Köse, Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu'na Şerafettin Yüncüoğlu, Fatma Aslan, Aysun Yıldırım, Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Fehmi Gülen ve Hasan Aydır, Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu'na İbrahim Kara, Mustafa Uygun, Sedat Aydın, Tanju Yelken, Nurullah Ertaş, Yenal Yıldırım ve M. Ali Kındıroğlu, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu'na Ramazan Gürcan, Murat Maan, Nedim Güner, M. Ercan Bilgiç, Sedat Gül, Yenal Yıldırım ve Ulvi Murat Tunca, Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu'na İbrahim Kilimci, Hayati İmrenlerli, Nedim Güner, Mehmet Uyğun, Sedat Gül, Ali Çelemen ve Mehmet Yavuz ve Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu'na Ahmet Yılmaz, Semih Adıgüzel, Mehmet Uyğun, Tanju Yelken, Mustafa Çamzeybek, Yenal Yıldırım ve Halis Özcan seçildi.Toplu ulaşım kooperatiflerine müjdeMecliste, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 34 kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren toplam 806 toplu taşıma araçlarının pandemi sürecinde yolcu sayılarının düşüşü sebebiyle Manisa'daki toplu taşıma hizmetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Nisan 2020 taşımaları için nakdi desteğin verilmesi ile ilgili teklifi görüşüldü. Maddeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüs salgını nedeniyle Manisa'mızda da vatandaşlarımız gerek maddi, gerekse manevi bir takım zorluklar yaşadı. Toplu taşımada da elektronik biletleme sisteminden MANULAŞ tarafından kesilen yüzde 5'lik kesinti ile terminal giriş-çıkışlarından dolayı kesilen yüzde 0,5'lik kesintiyi yıl sonuna kadar almamayı uygun buluyoruz. Bunun yanında yolculuk sayısı ve gelirleri düşük kooperatiflerin Nisan ayı akaryakıt giderlerinin tamamını; yolcu sayısı ve gelirleri kısmen iyi olan kooperatiflerin de Nisan ayı akaryakıt giderlerinin bir kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacağız. Şoför esnafımızın ve kooperatiflerimizin bir nebze de olsa rahatlaması için bu kararı alıyoruz" dedi. Açıklamanın ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.Faaliyet Raporu onaylandıManisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerinin Denetim Komisyonu tarafından denetlenmesinin ardından hazırlanan denetim komisyonu raporu okundu. Yasa gereği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerini Meclis 1. Başkanvekili Kamil Öz'e bıraktı. Mecliste grubu bulunan MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, oy çokluğuyla onaylandı.Meclis gündemleri arasında yer alan pandemi sürecinde lokanta ve kafelerin 3 aylık bir süre kapalı kalması nedeniyle işgaliye ücretlerinin yüzde 50 oranında indirilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Kula'da pazar yeri yapımı ve büyükşehir belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen Yanık Ülke Konutlarının satışı için Başkan Ergün'e yetki verilmesi teklifi de yine oy birliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından meclis, 14 Temmuz 2020 Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere noktalandı. - MANİSA