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Manisa Büyükşehir Belediyesinin tatbikatı gerçeği aratmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

12.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:25Manisa Büyükşehir Belediyesinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Büyükşehir Belediyesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, hizmet binasının 1. katında yangının başlaması sonucu bina güvenle boşaltıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinde; 6331 sayılı Kanun gereği yapılması zorunlu olan yangın, deprem gibi afet durumlarında acil eylem planı çerçevesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Acil eylem planı çerçevesinde personelin binadan tahliyesinin yapıldığı hizmet binasında tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği tatbikat, binanın 1. katında arşiv odasında yangın çıkması sonucunda başladı. Önce arşiv odasında zarar gören personel tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra yangın butonuna basıldı ve bütün bina personeli alarma geçirildi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerine verildi ve bina boşaltılmaya başladı. Müdahaleye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri içerideki yangını söndürmek amacıyla binada çalışmalara başladı. Hizmet binasının 6. katında mahsur kalan bir personel de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tatbikat, bütün bina personelinin binadan çıkış yaparak güvenli bölgeye geçmesiyle son buldu. Tatbikat sonrasında, itfaiye ekipleri Büyükşehir personeline yangın söndürme eğitimi verdi. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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