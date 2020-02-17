Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Budo Gemlik Basket: 79

Maçı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de izledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Muradiye Spor Salonunda Budo Gemlik Basket takımını ağırladı. Maçı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Maçta ilk periyot Isıah'in 11 sayı üretmesine rağmen 19-11 Gemlik üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta rakibinin savunma dengesini pota altından kırmaya çalışan dev adamlarımız, sayı farkının artmasına izin vermese de bu periyotta 35-40 Gemlik üstünlüğü ile soyunma odasına gidildi. Üçüncü periyotta rakibinin üçlüklerine engel olamayan dev adamlarımız bu periyottan da 57-65 geride ayrıldı. Üçüncü periyotta Baş Antrenör Ceyhun Cabadak üst üste iki kere teknik faul aldı ve oyun dışı oldu. Son periyotta hakemlerin yanlış kararları skora etki etmeye başladı. Arka arkaya verilen fauller ile oyun sürekli durdu. Pota altında etkili olamayan dev adamlarımız Gemlik'in bulduğu üçlüklerle geride kaldı ve maç Gemlik Basket'in 79-74 üstünlüğü ile tamamlandı.