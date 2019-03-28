Manisa Büyükşehir Belediyespor Altyapısına Beslenme

Dinç, " Sporcu Beslenmesi Çok Önemli"

Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Nurten Dinç, sporcu beslenmesi konusunda antrenörleri ve sporcuları bilgilendirdi. Dinç, seminer sonrasında yaptığı açıklamada, " Oldukça faydalı ve güzel bir seminer oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak, Olimpik Çalışmalar ve Uygulamalar ve Araştırma Merkezi olarak biz zaten sporculara çeşitli eğitimler vermeyi amaçlıyoruz, bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Sporcularımız seminere çok ilgiliydi. Sporcu beslenmesi çok önemli. Enerji verimi daha fazla oluyor. Enerji, sporla birlikte daha da artıyor. Çocuklar karbonhidratı ve proteini ne kadar almalılar. Antrenman öncesinde, antrenman sırasında ve antrenman sonrasında yiyecekler nasıl olmalı ve nasıl beslenilmeli. Sıvı tüketimleri ve dengeleme nasıl olmalı? Bunları anlattık. Çocuklar oldukça ilgiliydiler seminere. Sorular çok güzeldi yaşıtlarına göre. Umarım onlara çok verimli olarak geçmiştir sunumumuz" ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Özellikle Ufak Yaştan İtibaren Bu Bilinç Verilirse Daha İyi Olur"

Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Arş. Görevlisi Zafer Bilgin iseanti-doping konulu seminerde alt yapı sporcularını ve antrenörleri bilgilendirdi. Dopingin sporda geçici başarılar sağladığını ancak sağlıkta kalıcı yan etkiler oluşturduğunu anlatan Bilgin, "Beslenme, doping ve yasaklı maddelerin önemini antrenörlerimize ve sporcularımıza anlattık. Geçmişte doping ve yasaklı madde kullanan sporculardan örnekler verdik. Çok güzel bir seminer gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Çocukların ilgisi çok fazlaydı seminere. Çok ilgi çekici konular üzerinde durduk. Beslenme, doping ve yasaklı maddeler konusunun önemini anlatmamız gerekiyordu. Özelikle ufak yaştan itibaren sporcularımıza bu bilinç verilirse daha iyi olur. Ailelerle birlikte önümüzdeki günlerde belki de çok daha güzel bir sunum yapabiliriz" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Nalbantlar Çiçek Takdim Etti

Seminere katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, seminer sonrasında desteklerinden dolayı Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Arş. Görevlisi Zafer Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Nurten Dinç'e seminere sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: Bültenler