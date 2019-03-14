Manisa Büyükşehir Belediyespor Ayak Tenisi Oynadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 27'inci hafta mücadelesinde 16 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Tedavisi devam eden Umut Kaya bugün yapılan antrenmanda yer almazken, Salih Zafer Kurşunlu ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Hazırlıklar Yarın Tamamlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştireceği ter idmanıyla tamamlayacak, İstanbul'a giderek kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin ilk yarısında Mümin Özkasap Stadı'nda 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında yine galibiyet hesapları yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

Kaynak: Bültenler