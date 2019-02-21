Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Geri Sayım

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı.

Koordinason ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı sınırlandırılmış alanda oyunla sona erdi. Tedavisi devam eden Ufukhan Bayraktar, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı ve düz koşu yaptı.

Kaynak: Bültenler