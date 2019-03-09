Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 43 puanla 4. sırada yer alan temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını bugün teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ter idmanıyla tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı rakibini 4-0 farklı mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda yarın saat 15.00'de başlayacak oyan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılıp zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Güncel
Kaynak: Bültenler