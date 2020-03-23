Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki yabancı basketbolcuyla yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı.
23.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:54
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ileri bir tarih ertelendiği hatırlatıldı.
Takımdaki oyunculardan Isiah Umipig ve Brayon Lake'in bu süreci ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'den ayrıldığının belirtildiği açıklamada, "Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak iki oyuncu ile yolarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ileri bir tarih ertelendiği hatırlatıldı.
Takımdaki oyunculardan Isiah Umipig ve Brayon Lake'in bu süreci ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'den ayrıldığının belirtildiği açıklamada, "Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak iki oyuncu ile yolarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor