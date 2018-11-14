Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Menemen Maçının Startı Verildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24 puanla 3'üncü sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 27 puanla 2'inci sırada yer alan Menemen Belediyespor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Levent Devrim yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Manisa Büyükşehir Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından kontrol pas çalışması yapıldı. Dar alanda oyunun ardından haftanın ilk antrenmanı stretching ile sona erdi.
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14 Kasım 2018 Çarşamba 08:29