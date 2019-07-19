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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yoğun tempo sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyonkarahisar'da bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

19.07.2019 09:47 Manisa Büyükşehir Belediyespor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına hafta başında Afyonkarahisar'da başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bugün teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanla devam etti.

Güne fitness salonunda kuvvet çalışmasıyla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar akşam yapılan antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktiksel oyunla devam etti. Serbest oyunun ardından antrenman stretching ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Afyon, Güncel

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