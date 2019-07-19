Haberler» Güncel» Haber

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ASKF'ye ziyaret

Altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, atletik performans sorumlusu Raif Albay ve altyapı idari işler sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

19.07.2019 13:44 Manisa Büyükşehir Belediyespor

Altyapıda ciddi yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, atletik performans sorumlusu Raif Albay ve altyapı idari işler sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulunu ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.

Nalbantlar, " Manisa Amatörünü Kendi Altyapımız Olarak Görüyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve yönetim kuruluna gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, " Manisa Amatörünü kendi altyapımız olarak görüyoruz. Bu noktada Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda önerilerine büyük önem veriyoruz. Manisa'nın alt yapılarda lokomotif bir il olması yönünde kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ciddi çalışmaları var. Bu noktada merkez ve ilçelerde belirleyeceğimiz pilot takımlar ile bilgi havuzunu genişletmek istiyoruz. Kaliteyi üst düzeye çıkarmak, Manisa'nın evlatlarına en iyi imkanları sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Belirleyeceğimiz pilot takımlar ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Spor okullarını tüm bölgeye yayarak bu anlamda önemli hizmetler vermeyi düşünüyoruz. Merkez ve ilçelerde belirleyeceğimiz genç oyuncular için önemli organizasyonlar düzenleyeceğiz. Ülke futboluna önce saygılı sporcular yetiştirmek ve milli takım düzeyinde elit oyuncular çıkarmak öncülüğümüz olacaktır.En yakın zamanda iletişime geçeceğimiz takım yöneticileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek ilk adımı atacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:14   Yatağan Termik Santrali'nde ölen işçiler anıldı
14:12   Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün
14:12   Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme toprağa verildi
14:12   ANTALYA 'KESİK MİNARE' CAMİİ, MİNARESİYLE KALACAK
14:10   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:10   Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret
14:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması