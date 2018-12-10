Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Bir Zafer Haftası Daha

Basketbol takımımız cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştığı Selçuklu Basketbol takımını 79-63 mağlup etmeyi başarırken, futbol takımımız ise pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Manisalılara muhteşem bir hafta sonu yaşattı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra dört haftalık bir düşüş yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Edirne deplasmanında aldığı galibiyetin ardından bu kez kendi evinde karşılaştığı Selçuklu Basketbol takımını mağlup ederek ligde ki iddiasını bir kez daha gösterdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından bu yana aldığı sonuçlarla zirvenin iddialı takımı olan futbol takımımız ise deplasmanda Fethiyespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra, ligin 16'ıncı haftasında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 4-0 farklı mağlup ederek 32 puana yükseldi ve 2'inciliğe yerleşti. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam eden futbol takımımız aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşadı.