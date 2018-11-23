Manisa Büyükşehir Belediyespor Evinde 7'de 7 Peşinde

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta pazar günü lider Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor
, bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazandı. Yeşil-beyazlılar, Zonguldak
Kömürspor'u 2-1, Bugsaşspor
ve Şanlıurfaspor
'u 3-0, Pendikspor
'u 1-0, Fatih
Kragümrük'ü 3-1, Tokatspor'u da 5-1 yendi. İç sahada müthiş bir performans sergilediklerini belirten teknik direktör Levent Devrim
, Tuzlaspor engelini aşıp 7. galibiyetlerini alacaklarını söyledi. Devrim, "Tuzlaspor karşılaşması kolay geçmeyecek. Ancak taraftarımızın desteği ile zorlu bir sınavı daha kazasız bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - Manisa