Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye'de 3 Puan Peşinde

Yarın saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapan temsilcimizde hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Mümin Özkasap Stadı'nda konuk ettiği lider Tuzlaspor'u elinden kaçıran ve rakibiyle golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yarın saat 13.30'da Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak olan Fethiyespor maçı öncesinde geri sayım başladı ve nefesler tutuldu. Bugün Fethiye Ölüdeniz Sahası'nda yaptığı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek hedefe sahadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında puan kaybı yaşamamak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sarı kart cezalısı olan Erman Bulucu ise yarın deplasmanda oynanacak olan Fethiyespor maçında takımdaki yerini alamayacak.

DEVRİM, " HAZIRLIKLARIMIZI GALİBİYET PAROLASIYLA TAMAMLADIK"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, Fethiyespor ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, " Bugün yaptığımız antrenmanla hazırlıklarımızı tamamladık. Ligde artık ilk yarıda son 3 haftaya giriyoruz. Rakibimiz ligde zor günler geçiriyor. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklar maça. Bizimde kazanmaktan başka bir düşüncemiz bulunmuyor. Zor bir maç olacak. Biz her zaman olduğu gibi yarında kendi oyunumuzla, anlayışımızla ve mücadelemizle sahada olacağız. Tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmak" diye konuştu.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ OĞUZHAN UĞURLU

Fethiye İlçe Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Mücahit Değermenci ve Okan Akbal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sercan Yılmaz.