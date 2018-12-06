Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Altyapısında Haftanın Sonuçları

Cumartesi günü Menemen'de oynanan müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Menemen Belediyespor'un U-15 futbol takımıyla 2-2 berabere kalırken, U-16 futbol takımımız ise Menemen Belediyespor'u deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Pazar günü Manisa'da oynanan maçlarda ise Manisa Büyükşehir Belediyespor U-17 futbol takımı, Menemen Belediyespor'un U-17 futbol takımına 3-1 mağlup olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-19 futbol takımı ise rakibine 2-0 mağlup oldu.