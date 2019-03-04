Manisa Büyükşehir Belediyespor Taktik Çalıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25'inci hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sınırlandırılmış alanda geçiş oyununun ardından antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını yarın Şanlıurfa'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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