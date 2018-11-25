Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 0-0

25 Kasım 2018 Pazar 16:01



25 Kasım 2018 Pazar 16:01

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Mehmet Ali Metoğlu (xx), Boran Turhan (xx), Berkay Taban (xx)MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Erman (xxx), Ufukhan (xx), Erhan (xx), Emir (xxx), Onur (xx), Umut Kaya (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 71 Tayyip x), Alper (x) (Dk. 59 Umut Sönmez xx), Artun (xx) (Dk. 84 Fatih), Zafer (xx)TUZLASPOR: Bayram (xxx) - Bülent (xx), Ozan (xxx), Erdinç (xx), Tarık (xxx), Sadık (xxx), Mehmet (xx), Muhammed (x) (Dk. 46 Gökcan x), Sefa (xxx), Berat Ali (xx) (Dk. 83 Hakan), Serhat (xx) (Dk. 73 Hacı Mustafa x)SARI KARTLAR: Mehmet, Erman (Manisa BŞB), Sefa, Muhammed, Erdinç, Ozan, Gökcan (Tuzlaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor ile 3'üncü sıradaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kapışmasında gol sesi çıkmadı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremezken, 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Tuzlaspor 31 puanı yükselip liderliğini sürdürdü. Manisa BŞB de puanını 26 yaptı ve 3'üncü sıradaki yerini korudu.7'nci dakikada Umut-Artun verkaçında meşin yuvarlak ceza sahası içerisine düştü. Alper altı pasta topa sahip olmak isterken kaleci Bayram mutlak golü önledi.19'uncu dakikada Mehmet Yılmaz'ın kullandığı serbest atışa Erman kafayı vurdu. Kaleci Bayram bu topu da çelmeyi başardı.23'üncü dakikada Ferhat'ın pasında Sadık, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sadık'ın vuruşunu Yusuf son anda çıkardı.28'inci dakikada Alper ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Tuzlaspor kalecisi Bayram son anda uzanarak meşin yuvarlağı köşeden çeldi.77'nci dakikada Tuzlaspor'da sağdan kazanılan serbest vuruşu Sadık kullandı. Manisa BŞB'li Erman ceza sahası içerisinde topu kafayla uzaklaştırdı.79'uncu dakikada sağdan Artun'un ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip yükseldi ancak kaleci Bayram geçit vermedi. - Manisa