Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Gençleri Haftayı 2 Galibiyetle Kapattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15,16,17 ve 19 futbol takımları oynadıkları dört maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri'nde karşılaştığı Tire 1922 Spor U-15 takımını 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı ise Tire 1922 Spor U-16 futbol takımını 2-0 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor U-17 futbol takımı deplasmanda karşılaştığı Tire 1922 Spor U-17 takımına 2-0 mağlup olurken, U-19 takımı dadeplasmanda Tire 1922 Spor U-19 takımına aynı skorla 2-0 mağlup oldu.