Manisa Büyükşehir Bütçesi Oybirliğiyle Geçti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimizi de unutmadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddeleri oylamasına geçilmeden önce bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andı. Başkan Ergün, "İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan evlatlarımız şehit oldular. Aziz şehitlerimizi şahsım, büyükşehir meclisimiz ve büyükşehir belediyemiz adına rahmet ve minnetle anıyor; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Büyükşehir'in Bütçesi 1 Milyar 200 Milyon

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı performans programı oybirliğiyle kabul edildi. 2019 yılı gelir tarifeleri de yine oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2019 mali yılı bütçesi oylaması öncesi Bütçe Komisyonu Başkanı İsmail Parmaksız, meclis üyelerine bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçesi, oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda 17 ilçe belediyesinin bütçeleri de yine oybirliğiyle kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 11 Aralık Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere meclis birleşimine son verildi.