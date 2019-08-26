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Manisa Büyükşehir'den şehit ailesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Diyarbakır'da teröristlerin hain saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in, Ahmetli Dereköy Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

26.08.2019 17:25 Manisa Büyükşehir'den şehit ailesine ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Diyarbakır'da teröristlerin hain saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in, Ahmetli Dereköy Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Öztozlu'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Hakan Göktaş da eşlik etti. Şehidimizin babası Mehmet Çelik ve annesi Mesude Çelik'in elini öpen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daima şehit ailesinin yanında olduklarını vurguladı. Şehidimizin ailesinin evinde yürütülen kilit parke çalışmasını inceleyen Öztozlu,"Şehit ailelerimiz bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetleridir. Bizler de bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerinde bulundu.

Ailenin acısını paylaşan Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti. - MANİSA

Sekreter, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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