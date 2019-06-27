27.06.2019 15:33
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Manisa Büyükşehir'e şampiyon takviye

Manisa Büyükşehir

TFF 2. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor'da geçen sezon Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan stoper Taha Can Velioğlu'nu renklerine bağladı.


TFF 2. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor , Denizlispor 'da geçen sezon Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan stoper Taha Can Velioğlu'nu renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan'la bir araya gelen ve kendisini 3 yıllığına kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Kariyerinde daha önce Bursaspor , Bucaspor ve Ankara Adliyespor'da da forma giyen Taha Can, "Transferde emeği geçen başkanıma teşekkür ederim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon Play-Off'a kalmadan direkt bir üst lige çıkacağız" dedi.


- Manisa
Kaynak: DHA
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