Manisa Büyükşehir'in Dev Adamları Düzce'ye Bileniyor

Düzce Belediye'yi deplasmanda mağlup edip yeniden galibiyetler serisine başlamak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımında hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti. Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz bugün yapılan antrenmanda önce kuvvet ardından ise teknik ve taktik çalışması yaptı. Dizinde hafif sakatlığı bulunan Tunahan Dikmen bugün yapılan çalışmada yer almazken, baş antrenör Ceyhun Cabadak, oyunculardan Çağıl Topbaş ve Deniz Genç, Düzce Belediye maçı öncesinde açıklamalarda bulundular.

CABADAK, " İLK AMACIMIZ MÜDAFAA KISMINDA ENERJİMİZİ YÜKSELTMEK"

Hedeften sapmadıklarını ve ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen baş antrenör Ceyhun Cabadak, " Ligde son iki maçta aldığımız yenilgileri yol kazası olarak değerlendiriyorum. Oyuncularıma güveniyorum, hedeften sapmadık. Sıralamaya baktığınız zaman Düzce Belediye 3 galibiyeti olan bir takım. Bizimde 3 galibiyetimiz var. Düzce Belediye kendi sahasında oynadığı 2 maçı da kazandı. Organize bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Belli prensipler dahilinde iyi basketbol oynamaya çalışıyorlar. Rakibimiz sert basketbol oynayan bir takım. Bizde maç gününe kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. Son iki maçta çok yüksek skorlar yedik. Öncelikle bunu aşağıya çekmeye çalışacağız. Rakibin kuvvetli olduğu taraftarlara önlem almaya çalışacağız. Rakibin skor gücünü eğer aşağıda tutabilirsek o zaman daha iyi hücum edebileceğimizi düşünüyorum. İyi müdafaa yaparsak ancak o zaman maçın içinde kalabiliriz, maçı kazanmaya yaklaşabiliriz. İlk amacımız müdafaa kısmındaki enerjimizi yükseltmek. Yediğimiz kolay sayıların adedini azaltmak istiyoruz" dedi.

ÇAĞIL TOPBAŞ, " TAKIMIMIZIN MORAL DURUMU GAYET İYİ"

Ligde son iki maçı kaybetmelerinin kötü olduğunu söyleyen Çağıl Topbaş," Özellikle kendi evimizde oynadığımız Artvin Belediye maçını kaybetmemiz bizim açımızdan kötü oldu ancak takımımızın morali gayet iyi. İnşallah Düzce Belediye maçını kazanıp bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Deplasmandan galip gelmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Umarım Düzce Belediye deplasmanından istediğimizi alırız" diye konuştu.

DENİZ GENÇ, " YENİDEN GALİBİYETLER SERİSİNE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Yalova Belediye, Petkim ve Akhisar Belediye maçlarını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Deniz Genç ise, " İlk üç maçımızı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra oynadığımız son iki maçı kaybettik. İstemediğimiz sonuçlar aldık son iki maçta. Şu anda takım içinde olumsuz bir hava yok. Cuma akşamı deplasmanda karşılaşacağımız Düzce Belediye maçını kazanıp yeniden galibiyetler serisine başlamak istiyoruz" dedi.