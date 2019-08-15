Haberler» Güncel» Haber

Manisa Büyükşehir'in fabrikası parke taşı üretimini arttırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen beton ve büz fabrikasında kilit parke taş, bordür ve yağmur oluğunun ardından renkli parke taş üretimi de başladı.

15.08.2019 16:29 Manisa Büyükşehir'in fabrikası parke taşı üretimini arttırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen beton ve büz fabrikasında kilit parke taş, bordür ve yağmur oluğunun ardından renkli parke taş üretimi de başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle şehrin öz kaynaklarının kullanılarak üretim yapılması düşüncesiyle Salihli ilçesinde hayata geçirilen kilit parke taş, beton ve büz fabrikasında üretim devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kurban Bayramı'nda fabrikayı ziyaret ederek, üretimde çalışanların bayramını kutladı. Fabrikanın kilit parke taş,bordür ve yağmur oluğu ile üretime başladığını belirten Daire Başkanı Ersoy Arslan, şimdi de renkli kilit parke taşının üretim ağına eklendiğini söyledi.

Manisa'nın öz kaynaklarının Manisa'da kalması için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle fabrikanın hizmete açıldığını belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, fabrikada beton boru ve menfez üretimi yapmak için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:17   Ata Yurttan Ana Yurda: Kırgızlar Van'da buluşuyor
18:17   DHA YURT BÜLTENİ-13
18:17   Kahramanmaraş'taki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
18:16   Bucaklılar "Hemşehri ve Gönül Dostları Buluşması"nda bir araya geldi
18:16   CHP heyeti, madenleri inceledi
18:16   TEKİRDAĞ Takla atan otomobil tarlaya devrildi 4 yaralı
18:16   SPOR Galatasaray, Denizli'ye geldi