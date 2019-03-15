Manisa Büyükşehir'in Midi Sultanları Adını Finale Yazdırdı

Mücadele verdiği tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2006-2007 doğumlu sporcuların forma giydiği Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Grup müsabakalarında C grubunda önce namağlup grup birinciliği hedefine ulaştı, ardından ise adını önce yarı finale, son olarak ise finale yazdırmayı başardı.

Mücadele verdiği Manisa Grup Müsabakaları maçlarında Alaşehir, Laleli Zaferspor ve Akhisar Gücü ile oynadığı 6 maçı da kazanarak grup maçlarını namağlup 1'inci olarak tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Voleybol Takımı, B grubu takımlarından Ataspor'u 3-1 ve Seramiksan'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Alaşehir Belediye'yi Mağlup Ederek Final Maçı Oynamaya Hak Kazandı

Pazar günü saat 15.50'da Çok Amaçlı Spor Salonu'nda final maçında Salihli Belediyespor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Midi Kızlar Voleybol Takımı, Salihli Belediyespor ile oynayacağı final maçını kazanıp Manisa şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyor.

Kaynak: Bültenler