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Manisa buzdolabı fabrikasında işçiydi, kosgeb kredisiyle pizzacı oldu

Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB kredisiyle pizzacı olduManisa'da işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden 45 yaşındaki Semra Baysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile pizza, unlu...

13.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:59
Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB kredisiyle pizzacı oldu
'da işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden 45 yaşındaki Semra Baysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile pizza, unlu mamuller imalat ve satışı yapan iş yeri açarak, kendi işinin patronu oldu.
Manisa'daki bir buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışan, aile ekonomisine katkıda bulunmak için ayrıca 5 yıldır da evde, internet üzerinden aldığı sipariş üzerine tatlı, börek ve çeşitli ikramlıklar yaparak satan evli, 3 çocuk annesi Semra Baysal, uzun süredir hizmet sektörüne girme hayalini gerçekleştirmek için bir arkadaşının önerisi ile KOSGEB'e başvuru yaparak, girişimcilik kurslarına katıldı. Kursu bitiren Baysal, sonrasında en büyük hayali olan pizza ve unlu mamuller imalat ve satışı yapan iş yeri projesini, KOSGEB'e sundu. Projesi kabul edilen Baysal, 55 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Fabrikadaki işinden istifa eden Baysal, bankadan 60 bin lira kredi çekip, Yunusemre ilçesinde, 20 metrekarelik dükkan kiraladı. Ardından da fırın, ocak, dolap, masa sandalye ve diğer mutfak araç, gereçleri gibi malzemeleri alarak hayalini kurduğu pizza ve unlu mamuller üzerine iş yerini 2 ay önce açtı. Kendisine yardımcı olması için yanına ablasını da çalışan olarak alan Baysal, Arkadaşım KOSGEB'den söz edince araştırdım. Şartları uyunca, kurslarına katılıp, projemle başvurumu yaptım. Dükkanı açtıktan sonra sonra 55 bin liralık hibe desteğinin 5 bin liralık bölümünü verdiler. Bir yıl sonra hibe desteğin 25 bin liralık kısmını, ikinci yılımda ise kalan diğer 25 bin liralık bölümünü verecekler dedi.
Şimdilik iş yerinde pizzanın yanında çiğ börek, pişi ve diğer ev böreklerinden yapıp sattıklarını belirten Baysal, Gelen müşterilerimizden olumlu geri dönüşler almaya başladık. Sunduğumuz lezzetleri beğendiklerini, başkalarına tavsiye edeceklerini söyleyenler oluyor. Her geçen gün müşteri sayımız artıyor. Kadınlar, güçlüdür her işi yapabilir. Hemcinslerime korkmamalarını, hayallerinin peşinden gidip, girişimci olmalarını tavsiye ediyorum dedi.
Baysal, 'Cizza' ismini verdiği iş yerinde pizzaları boyutuna göre 15 ile 50, pişi ve börekleri ise 1 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Manisa buzdolabı fabrikasında işçiydi, kosgeb kredisiyle pizzacı oldu

Manisa, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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